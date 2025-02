Pelo menos 19 cidades do RS relatam danos à Defesa Civil por conta da chuva

Um boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado na manhã desta quinta-feira (27) aponta que 19 cidades relataram danos provocados pela chuva que atingiu o Estado nas noites de terça (25) e quarta-feira (26). Em grande parte, os municípios reportaram quedas de árvores, ruas alagadas, postes caídos e casas danificadas.

O relatório aponta que quatro pessoas ficaram feridas , três em São José do Sul, no Vale do Caí, e uma em Canoas , na Região Metropolitana. Não foi relatada nenhuma morte.

No Vale do Caí, além de São José do Sul, Maratá também contabilizou danos. As aulas foram suspensas nesta quinta-feira e uma reunião avalia quando elas serão retomadas. No município, três pontes foram levadas pela água. Moradores estão usando rotas alternativas para acessar o centro da cidade.