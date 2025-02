Pedágio free flow: sistema de notificação e multas são principais queixas de motoristas

Em Farroupilha, estrutura está localizada no km 45 da RS-122. Porthus Junior / Agencia RBS

Pouco mais de um ano após o início de operação no Rio Grande do Sul, o sistema de pedágio sem cancela, chamado de pedágio eletrônico free flow, ainda provoca dúvidas em motoristas. Mesmo com sinalização de pista e serviços fixos de apoio aos condutores, há relatos de pessoas que esqueceram de pagar a tarifa e foram multadas (veja ao final desta reportagem como o pagamento pode ser feito).

Um dos principais pontos levantados é o sistema de notificação, que, por não ser automático e instantâneo, deixaria vulneráveis ao esquecimento usuários menos recorrentes. Por isso, a concessionária responsável, Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), reforça o apelo para que motoristas se cadastrem no site e aplicativo da CSG, o que permite que sejam notificados sobre tarifas em aberto e prazos para pagamento, diminuindo as chances de multa.

A multa por evasão de pedágio — ou não pagamento da tarifa — é enquadrada como infração grave, com custo de R$ 195,23 e cinco pontos na carteira.

A execução de multas por não pagamento da tarifa chegou a ser alvo de procedimento da Defensoria Pública do Estado. O órgão visa identificar se existem ou não irregularidades no funcionamento do pedágio eletrônico e falta de transparência na divulgação e notificação. São apuradas pelo menos 254 mil multas dos pedágios sem cancela nas rodovias da Serra e Vale do Caí. O número foi apurado na data de divulgação do documento, em outubro.

O defensor público dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor e Tutelas Coletivas, Felipe Kirchner afirma que o procedimento está em fase de averiguação das respostas das partes envolvidas. Ele estima finalizar o trâmite em março. Ao fim do processo, deve definir se é o caso de entrar com ação por danos coletivos ou pedido para a adoção de medidas corretivas.

Os pedágios eletrônicos também foram alvos do Legislativo local. Vereadores de Caxias do Sul aprovaram, na terça-feira (25), moção de repúdio contra o modelo. Os parlamentares criticam os valores de tarifas e também a forma automatizada da cobrança.

Multados

Joe Moraes, 59 anos, presidente da Associação Liga dos Motoristas de Aplicativos (Alma), é um dos condutores que acabou multado por não saber que tinha uma tarifa em aberto. Em meados do ano passado, Moraes passou pelo free flow localizado no km 4,6 da RS-122, em São Sebastião do Caí.

Sem muito conhecimento sobre a cobrança e que o sistema já estava operando, foi surpreendido por uma multa informada pela locadora dona do veículo que ele usa para trabalhar. Após pagar a multa, diz ter passado a observar mais a sinalização dos trechos por onde trafega para evitar gastos surpresa fora do orçamento:

— Interferiu no meu orçamento, na minha renda. Porque R$ 200 é quase um dia de trabalho meu. Um dia de faturamento. É muito dinheiro. Para mim é muito.

O agricultor Geraldo José dos Santos, 54 anos, também foi surpreendido com duas multas por evasão de pedágio e 10 pontos na carteira. No ano passado, ele subia à Serra quando passou pelas estruturas de pedágio eletrônico. Após esse caso, ele se cadastrou nas plataformas digitais para evitar novas multas e não colocar em risco a carteira de habilitação, item importante na sua profissão:

— O problema são os pontos na carteira, né? Porque dependo da carteira para trabalhar — destaca.

Reforço na comunicação

O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, afirma que a empresa entregou as respostas aos questionamentos feitos pela Defensoria dentro do procedimento.

Peres explica que a concessionária reforça a comunicação com os usuários nas vias pedagiadas por meio de placas colocadas em trechos antes e depois do ponto que registra a passagem do veículo. Além disso, destaca a possibilidade de sanar questões sobre tarifas por meio de telefone 0800-122-024, postos físicos ao longo do trecho e no aplicativo da CSG.

A gente tenta fazer o máximo possível em termos de sinalização na pista para que quem está passando por ali saiba o que está acontecendo. Esses são os avisos que existem na rodovia. A gente mantém também nove bases de atendimento ao cliente. RICARDO PERES Diretor-presidente da CSG

Peres afirma que o cadastro dos motoristas na plataforma da empresa é extremamente importante para ampliar a rede de comunicação e notificação. Como a empresa tem acesso apenas às placas dos veículos, não consegue obter outros dados para a notificação de forma instantânea. Com base no cadastro de usuários, o envio de lembretes sobre o pagamento da tarifa é possível via canais como e-mail e SMS, segundo Peres.

Novo método de notificação

O diretor-presidente da CSG afirma que recente resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) pode ampliar a rede de notificação aos usuários sobre tarifas pendentes. A normativa do órgão prevê que os dados serão integrados ao aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e ao Portal de Serviços, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), segundo Peres. Nesse caso, o motorista poderá consultar os valores, prazos e formas de pagamento no aplicativo da CDT, que já é usado para consulta de infrações atualmente.

No entanto, o executivo da concessionária afirma que o avanço dessa pauta depende de uma portaria do Contran:

— Quando sai a portaria, consta um prazo, justamente para você conseguir se adequar ao sistema. Pela CSG, nossa intenção é fazer isso o mais rápido possível. No tempo de você conseguir ajustar o sistema.

Como funciona o pedágio eletrônico free flow

O registro dos veículos que passam pelo free flow ocorre em pórticos de estruturas metálicas, com câmeras e sensores, que fazem a leitura da placa ou de tag dos veículos.

de estruturas metálicas, com câmeras e sensores, que fazem a da placa ou de dos veículos. Placas de sinalização indicando a proximidade do pedágio eletrônico free flow destacam os valores e os meios de pagamento. Painéis digitais em cima das estruturas de cobrança eletrônica também reforçam esses pontos. Após o pórtico, também existem placas informando sobre o sistema e pagamento.

indicando a proximidade do pedágio eletrônico free flow destacam os valores e os meios de pagamento. em cima das estruturas de cobrança eletrônica também reforçam esses pontos. Após o pórtico, também existem informando sobre o sistema e pagamento. Não existe velocidade específica para passar pelo pórtico de free flow. O condutor tem de respeitar a mesma velocidade do trecho onde pórtico está instalado.

específica para passar pelo pórtico de free flow. O condutor tem de respeitar a mesma velocidade do trecho onde pórtico está instalado. O motorista que passou pelo free flow tem até 30 dias após o registro para pagar a tarifa. Caso não efetue o pagamento, sofrerá infração de trânsito no valor de R$ 195,23, além de cinco pontos na carteira de motorista. Mesmo com a multa, o motorista precisa quitar o débito da tarifa de pedágio com a concessionária.

Como pagar o free flow

Com uso de tag , que faz o débito automático ao passar pelo pórtico. São as mesmas tags que já são utilizadas nas cancelas de cobrança automática das praças de pedágio convencionais.

, que faz o débito automático ao passar pelo pórtico. São as mesmas tags que já são utilizadas nas cancelas de cobrança automática das praças de pedágio convencionais. Digitalmente, pelo aplicativo "CSG FreeFlow" ou pelo site csg.com.br . O cadastro no site e aplicativo da CSG também permite que o condutor seja notificado sobre tarifas em aberto e prazos para pagamento, diminuindo as chances de multa.

ou pelo site . O cadastro no site e aplicativo da CSG também permite que o condutor seja notificado sobre tarifas em aberto e prazos para pagamento, diminuindo as chances de multa. Presencialmente, nos totens de autosserviço em nove bases de atendimento ao cliente da CSG (RS-122, RS-453 e RS-240).