Oito pessoas morreram por afogamento no Rio Grande do Sul no final de semana

Na madrugada deste domingo (9), um homem de 44 anos morreu afogado na Barra do Rio Tramandaí, em Imbé, no Litoral Norte.

Ao menos oito pessoas morreram por afogamento no Rio Grande do Sul durante o final de semana.

Mortes por afogamento no domingo

Outras quatro mortes por afogamento foram registradas ainda no domingo, em São Luiz Gonzaga, no noroeste do Estado, em Caxias do Sul, na Serra e em Jaguarão e Pelotas, na Região Sul.