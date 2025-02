O que se sabe sobre o desabamento do teto da "igreja de ouro" em Salvador

O desabamento de parte do teto da Igreja da Ordem Primeira de São Francisco , conhecida como "igreja de ouro" , no Centro Histórico de Salvador, na Bahia, matou uma turista de 26 anos e deixou cinco pessoas feridas na tarde de quarta-feira (5).

A catedral estava aberta para visitação, apesar de apresentar problemas estruturais há anos . Dois dias antes da tragédia, a administração da igreja solicitou uma vistoria ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que estava marcada para quinta-feira (6).

O acidente aconteceu por volta das 14h30min, enquanto turistas visitavam a igreja no Pelourinho. Parte do teto desabou, espalhando destroços pela nave principal. Testemunhas relataram um forte estrondo e correram para ajudar as vítimas.