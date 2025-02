O que se sabe sobre o acidente com avião que caiu em avenida de SP e matou dois gaúchos 

Destroços da aeronave ficaram sobre a Avenida Marques de São Vicente. NELSON ALMEIDA / AFP

Um avião de pequeno porte caiu, por volta das 7h20min desta sexta-feira (7), na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Após derrubar um poste e colidir em um ônibus, a aeronave explodiu. Os dois ocupantes morreram e outras sete pessoas ficaram feridas.

O avião havia decolado do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, por volta das 7h15min com destino a Porto Alegre. No voo estavam o advogado Márcio Louzada Carpena e o piloto Gustavo Medeiros, ambos gaúchos.

O avião era um King Air F90, fabricado pela Beechcraft, empresa com sede no estado norte-americano do Kansas. A capacidade é de oito pessoas, sendo sete passageiros e um tripulante (piloto). Este modelo é popular para o uso de taxi aéreo e viagens internacionais.

A apuração está sendo conduzida por investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que fica na capital paulista.

Conforme o especialista em segurança de voo e examinador de pilotos da Agência Nacional de Aviação (Anac), Fábio Borille, um dos motores da aeronave pode ter falhado durante a decolagem.

Ele indica ainda a possibilidade de ter ocorrido um estol – perda de sustentação aerodinâmica e ocorre a queda brusca da aeronave.

O que aconteceu?

O avião decolou do Aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte, às 7h15min, e caiu logo em seguida. O voo tinha como destino Porto Alegre.

A aeronave derrubou um poste antes de colidir em um ônibus e explodir. Restos de combustíveis se espalharam sobre um ônibus que estava na via e pegou fogo.

Seis pessoas feridas estavam no ponto de ônibus, incluindo uma idosa. Um motociclista que estava no local também se machucou — os sete tiveram ferimentos leves e foram atendidos.

Especialista em segurança de voo e examinador de pilotos da Agência Nacional de Aviação (Anac), Fábio Borille indica que um dos motores do King Air F90 que pode ter falhado durante a decolagem.

— Ao que tudo indica, na decolagem ele teve uma falha de motor. A gente já tem alguns vídeos circulando da aeronave voando ali próximo ao Campo de Marte e tentou retornar para um pouso de emergência e não conseguiu — disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Borille ainda indica a possibilidade de ter ocorrido um estol – perda de sustentação aerodinâmica e ocorre a queda brusca da aeronave. Ele explica que por se tratar de um modelo bimotor, o avião tinha boas condições para operar com um motor em falha.

Qual é a aeronave envolvida?

O avião era um modelo King Air fabricado pela Beechcraft, empresa com sede no estado norte-americano do Kansas.

Com capacidade para oito pessoas — sete passageiros e mais um tripulante (piloto), o avião era de pequeno porte e possuía dois motores com hélices de quatros pás cada. Uma das características marcantes da aeronave é a cauda em T, que difere da adotada em outros modelos da categoria.

Aeronaves do modelo King Air F90 são populares para o uso de táxi aéreo e viagens interestaduais, de curta e média distância.

O avião era conhecido por possibilitar decolagens e pousos em pistas de curta extensão. Segundo as especificações do modelo, são necessárias pistas a partir de 846 metros para decolagem e 1,61 quilômetro para pousos.

A média de velocidade da aeronave é de 400 km/h. O valor de revenda varia de R$ 3,5 milhões à R$ 11 milhões, conforme sites especializados. Embora o modelo envolvido no acidente tenha sido fabricado em 1981, a primeira versão da aeronave foi produzida ainda em 1980.

Onde aconteceu?

O avião de pequeno porte havia decolado do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, e caiu na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

Quem estava a bordo da aeronave?

Márcio Louzada Carpena - advogado e proprietário do avião

Márcio Louzada Carpena, 49 anos, era pai de três filhos. Arquivo pessoal / Instagram

Natural de Porto Alegre, o advogado Márcio Louzada Carpena, 49 anos, era dono da aeronave. Carpena era professor licenciado da Faculdade de Direito da Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e atuou na Escola da Magistratura (Ajuris). Também é sócio da Carpena Advogados, que tem sede na zona sul de Porto Alegre.

Ele foi presidente da Academia Brasileira de Direito Processual Civil entre 2003 e 2009. Além de professor e advogado, era palestrante em congressos, seminários e colóquios de Direito no Brasil e no Exterior, segundo as informações do site profissional dele.

Ele tinha um relacionamento com a biomédica Francieli Pedrotti Rozales e era pai três filhos, um menino e duas meninas.

Gustavo Medeiros deixa a esposa, que estava grávida de uma menina, e um filho. Redes Sociais / Reprodução

Gustavo Medeiros - piloto do avião

Gustavo Carneiro Medeiros era o piloto do avião. Natural de Porto Alegre, cidade onde também morava, Medeiros se formou em duas graduações na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS): Ciências Aeronáuticas, em 2002, e Administração de Empresas, em 2006.

Gustavo deixa um filho do primeiro casamento. A atual esposa está grávida de uma menina.

Antes de ser piloto particular, ele atuou entre 2011 e 2021 na companhia aérea Azul. O perfil no LinkedIn dele indica um total de 3.819 horas de voo como copiloto do modelo Embraer 190, além de 1.912 horas como comandante de aeronaves ATR, utilizadas em transporte regional.

Alguém ficou ferido?