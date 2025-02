O que se sabe sobre incêndio que atingiu fábrica de óleo na Ilha do Governador

Moradores da zona norte do Rio de Janeiro ficaram assustados com um incêndio de grandes proporções que atingiu uma fábrica de óleo e lubrificantes na Ilha do Governador neste sábado (8). Mais de 65 bombeiros atuaram durante seis horas para controlar o fogo.

Conforme apuração do g1, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h36min. Militares de 15 unidades dos bombeiros atuaram no combate às chamas, que foi foram controladas às 18h20min. O trabalho de rescaldo segue durante a noite e domingo (9).

Susto nos moradores

O vento soprou rapidamente a fumaça pela região e assustou moradores. Entre os relatos, um deles aponto "medo de sufocamento".

— Poderia causar um sufocamento, algo pior com as pessoas que moram aqui — disse Carlos ao g1.

A advogada Joselúzia Lima de Assis disse que ficou com medo por morar próxima à fábrica. No momento do incêndio, ela saiu correndo de casa e "não conseguiu almoçar".

— A gente não conseguiu almoçar porque começou meio-dia (o fogo). Estamos aqui na rua. A gente saiu, já voltou. Todo mundo de casa. Não tem outro jeito — disse ao g1.

Quem também correu assustada com a fumaça foi Geisiane de Jesus, outra moradora da região da Ilha do Governador onde fica a fábrica da Moove.

— Começou uma fumaça muito preta, um fogo muito alto, tive que correr com minha neta, fui lá pra baixo, achando que tudo ia explodir — contou.

Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foram até o local do incêndio para avaliar possíveis impactos ambientais. O resultado deve ser divulgado nos próximos dias.

O que diz a empresa

Em nota, a Movee informou que a fábrica não estava em funcionamento no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. O fogo atingiu a área produtiva do edifício, mas os tanques de armazenamento de óleo não foram afetados.

Confira a nota na íntegra

Um incêndio atingiu hoje a planta da Moove, na Ilha do Governador. Os bombeiros militares estão no local, nesse momento, atuando de forma efetiva no foco do incêndio para sua contenção e redução dos impactos.

O incêndio está restrito à área da Moove e ocorreu na área produtiva da fábrica, sem atingir a área dos tanques de armazenamento.