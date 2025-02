Morre Vera Maria Schmitz, aos 83 anos

Vera era natural de Barão, município do Vale do Caí Antônio Gilberto Schmitz de Oliveira / Arquivo Pessoal

Vítima de um infarto, Vera Maria Schmitz morreu em 8 de fevereiro, aos 83 anos. Natural de Barão, município do Vale do Caí, era a caçula de oito filhos de Lotário e Flora Schmitz. O pai atuou por décadas como tabelião no Cartório Distrital de Barão. A mãe era costureira.

Graduada em Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), dedicou sua vida ao ensino e à educação. Vera Maria exerceu diversas atividades como professora.

Na Escola de Curtimento de Couros de Estância Velha teve a chance de ser enviada para estágio no México e Argentina. Lecionou na Escola Assunta Fortini, em Barão, e na Escola Técnica Parobé, em Porto Alegre, onde deixou vários colegas, alunos e amigos até hoje.

Leitora há décadas de Zero Hora, tinha como hábito diário completar as palavras cruzadas impressas no jornal. Conforme a família, Vera era uma pessoa generosa e muito querida por todos, que gostava de presentear amigos com seus quitutes caprichados.