Morre um dos feridos em incêndio em fábrica de fantasias no Rio de Janeiro

Morreu neste domingo (16) uma das vítimas do incêndio na fábrica de fantasias Maximus Confecções , que atendia às escolas de samba da Série Ouro do carnaval do Rio de Janeiro.

Rodrigo de Oliveira foi resgatado logo após o início do incêndio, que atingiu a fábrica na manhã de quarta-feira (12). A morte dele foi informada pela Secretaria de Estado de Saúde. Ele foi a única vítima fatal do incêndio.

Ao todo, 21 pessoas foram retiradas do local. Dessas, oito estavam internadas em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, incluindo Oliveira.

A fábrica trabalhava em ritmo acelerado para entregar as fantasias de carnaval, e funcionários faziam turnos durante a madrugada e até mesmo dormiam no local.

O incêndio afetou as preparações para o carnaval de três escolas de samba: Império Serrano, Unidos de Bangu e Unidos da Ponte. Elas desfilarão sem concorrer , conforme decisão da Liga RJ. Para as demais 13 escolas, o regulamento permanece inalterado.

O Ministério Público do Trabalho decidiu abrir uma investigação para conferir as condições da confecção. O prédio não tinha autorização do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro para funcionar e foi interditado pela Defesa Civil após a ocorrência.