Morre Renato Simplicio Lopes, ex-presidente da Embrater

Conforme o Metrópoles , Lopes também foi ex-secretário de Agricultura do Distrito Federal (DF) e responsável pela criação da Federação de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do DF (Fape). Em todas essas funções, trabalhou para incluir pequenos produtores rurais no processo de produção.

Ele também atuou como membro do Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB), representando o Sindicato Rural do Distrito Federal. Lopes ficou conhecido por liderar o movimento pela autonomia sindical patronal do setor agropecuário.