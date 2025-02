Morre Paulo Yoller, chef e campeão de reality culinário

Paulo Yoller, 36 anos, participou de programas culinários e era conhecido por ter fundado restaurantes. @pauloyoller Instagram / Reprodução

Morreu no sábado (8), aos 36 anos, o chef hamburgueiro Paulo Yoller, campeão do reality culinário Cook Island do canal GNT. A causa da morte não foi divulgada.

Ele também foi fundador do restaurante CJ's Burguer Treats & Fries, em Belo Horizonte, e é conhecido por ser um dos fundadores da premiada hamburgueria Meats, localizada em São Paulo e que fechou em setembro de 2024, conforme o g1.

Ele participou ainda do programa Cozinha na Prática com a apresentadora Rita Lobo, onde ensinou o modo de preparo de uma marmita com iscas de frango.

O corpo de Paulo Yoller foi velado na tarde desta segunda-feira (10), no cemitério municipal de Indaías, no município de Indaiatuba, em São Paulo. Yoller deixa sua companheira e uma filha de 10 anos.

Em suas redes sociais, o cozinheiro publicava seus pratos, receitas e contava sobre sua trajetória na gastronomia. Além disso, também expressava o seu amor pela profissão que escolheu e a satisfação em servir os clientes.

"Mais do que ser cozinheiro, garçom ou bartender, nós somos hospitaleiros, somos pessoas que vão fazer de tudo para mudar para melhor o dia de quem passar por nossas mãos. Essa chavinha virou na minha cabeça com 15 anos de idade, quando entrei pela primeira vez numa cozinha profissional, lá na Itália, lavando louça, e conseguia ver o quão alegres as pessoas saiam do nosso restaurante após uma janta", disse em uma das publicações no Instagram.

No domingo (9), um dos estabelecimentos chefiados pelo cozinheiro, a hamburgueria CJ’s Burger lamentou a perda do chefe:

"Chef Yoller, você estará para sempre conosco e pode ter certeza de que seus clientes e amantes de burger continuarão saboreando as suas criações aqui em BH.", diz a publicação do restaurante.