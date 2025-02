Morre Paulo Gerhard Pietzsch, aos 59 anos

Paulo Gerhard Pietzsch dedicou-se ao ensino, à música e à Teologia. Artemio Tibola / Arquivo Pessoal

O pastor Paulo Gerhard Pietzsch faleceu em 18 de fevereiro, aos 59 anos. Vítima de uma insuficiência respiratória, ele estava internado no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Natural de Cruz Alta, município no noroeste do Rio Grande do Sul, Pietzsch nasceu em 7 de novembro de 1965. Casou-se, em 20 de agosto de 1999, com Núbia Fernanda de Lima Pietzsch. Juntos, foram pais de Paulo Fernando, nascido em 1993, e Thaís, que nasceu em 2000.

A cerimônia de despedida ocorreu no crematório Cristo Rei, em São Leopoldo, com a presença de amigos e familiares.

Leia Mais Morre o monsenhor Elcy Arboitte, aos 87 anos

Trajetória

Pietzsch dedicou a vida à educação e à religião. Teologia e música eram suas grandes paixões. Bacharel em Teologia pelo Seminário Concórdia (1987) e pela Escola Superior de Teologia (2012), ele era pós-graduado em Educação Musical pela UPF (2002), mestre em Teologia pela Escola Superior de Teologia (2002) e doutor em Teologia pela mesma instituição (2008).

Ao longo de sua trajetória ministerial, atuou como pastor estagiário em Pelotas, no sul do Estado, em 1986, e serviu na Paróquia de Santa Rosa, no Noroeste, entre 1988 e 1996.

No mesmo ano, iniciou a carreira como professor de Teologia em São Leopoldo, onde lecionou, até 2016, nos cursos de graduação e pós-graduação do Seminário Concórdia. Ele também foi professor de Teologia na Ulbra, de 1996 a 2019.

Em 2009, assumiu a função de pastor capelão na Ulbra, em Porto Alegre e, no ano seguinte, passou a atuar como pastor em Canoas. De 2016 até os seus últimos dias, serviu na Congregação São João Batista, de São Leopoldo.

Em 2023, passou a atuar como conselheiro distrital do Distrito Concórdia. Além disso, colaborou com a Faculdade FETEV e como conteudista na Faculdade Cenecista de Osório (Facos). Atualmente, era professor colaborador da Escola Teológica por Extensão — Seminário Concórdia.