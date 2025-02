Morre o monsenhor Elcy Arboitte, aos 87 anos

Primeira missa de Elcy Arboitte foi celebrada em 28 de dezembro de 1964, na capela do Hospital São Pedro. Diocese de Cachoeira do Sul / Reprodução

Elcy Arboitte faleceu na tarde de domingo (23), aos 87 anos, em Arroio do Tigre, no Vale do Rio Pardo. Vigário episcopal da Paróquia São José, em Cachoeira do Sul, o religioso enfrentava uma longa enfermidade, informou a Diocese do município da Região Central.

Filho de João Arboitte e Rosa Lazzarotto Arboitte, ele nasceu em 25 de junho de 1937. Era natural de São Pedro do Sul, município também localizado no centro do Rio Grande do Sul.

Conquistou o título de monsenhor em 29 de novembro de 2023, da Santa Sé Apostólica. Em 27 de dezembro de 2024, Arboitte completou 60 anos de ministério sacerdotal.

Estudou Filosofia e Teologia no Seminário Maior de Viamão, na Região Metropolitana, entre 1958 e 1963. Após receber o sacramento da ordem das mãos de dom Luiz Victor Sartori, escolheu como lema de ordenação um trecho do Evangelho de São Lucas. "Faça-se em mim segundo vossa vontade", mensagem do apóstolo em resposta à Maria.

A primeira missa foi celebrada por ele em 28 de dezembro de 1964, na capela do Hospital São Pedro. Atuou em diferentes frentes, sempre em prol religioso: foi vigário em diversas paróquias, pároco, coordenador pastoral e administrador apostólico da Diocese de Cachoeira do Sul.