Morre Maria Zélia Rouquayrol, referência em epidemiologia no Brasil

A renomada epidemiologista e professora dra. Maria Zélia Rouquayrol morreu nesta semana. Ex-docente da Unifor e Universidade Federal do Ceará (UFC), a pesquisadora foi referência em sua área de estudo.

Oriunda de Pernambuco, Maria Zélia contribuiu com a divulgação científica da epidemiologia no país. Graduada em Farmácia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 1955, iniciou sua carreira como Técnica no Laboratório de Saúde Pública da Secretaria de Saúde de Recife.