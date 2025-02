Morre Cleide Carvalho, jornalista do O Globo

Formada pela Faculdade Cásper Líbero, Cleide iniciou a carreira no setor econômico , passando por veículos como a revista Exame, mas foi no jornal O Globo que consolidou seu nome na profissão. As informações são do jornal O Globo .

Na era digital, teve papel fundamental na implantação do site do Globo, com foco na cobertura da cidade de São Paulo. Nesse período, coordenou e participou de coberturas marcantes, como o desabamento da estação Pinheiros da Linha 2 do Metrô, a morte da menina Isabela Nardoni e o julgamento e condenação do pai e madrasta, além do assassinato do cartunista Glauco.