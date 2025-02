Morre Ademir Kessler, presidente da AGE e líder tradicionalista em Estância Velha

Kessler assumiu a presidência da AGE em fevereiro de 2024 . Antes disso, entre 2019 e 2022, atuou como Patrão do CTG Estância do Campo Grande, entidade da qual também era sócio benemérito.

O velório acontece no CTG Estância do Campo Grande , localizado no bairro Campo Grande. O sepultamento será realizado nesta sexta-feira (7), às 10h, no Cemitério Municipal de Estância Velha. Em reconhecimento à importância dele para a cidade, a prefeitura decretou luto oficial.

"Para muito além do tradicionalismo, Ademir não media esforços para colaborar com todas as causas sociais, sempre com muita disposição. Com certeza Ademir fez a diferença na vida de muitas pessoas. Estância Velha lamenta a perda deste estimado cidadão", disse a prefeitura, em nota.