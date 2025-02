Moradores de Novo Hamburgo estão há mais de 24 horas sem água após rompimento de adutora

Quatro bairros de Novo Hamburgo estão com falta de água.

Desde terça-feira (4) pela manhã, pelo menos quatro bairros de Novo Hamburgo enfrentam instabilidade no fornecimento de água . O problema decorre de escavações em obra na BR-116, que acabaram por romper uma adutora.

De acordo com a Comusa, há falta de água nos bairros Primavera, Rincão, Operário e Roselândia, com 3,3 mil consumidores afetados. Nesta quarta-feira (5) de manhã, houve o terceiro rompimento da adutora na mesma obra, onde outros dois vazamentos já haviam sido consertados no dia anterior.