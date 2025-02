Menina que teve dedos amputados em aparelho de ginástica em Sapiranga permanece internada

A menina de cinco anos teve quatro dedos de uma das mãos amputados, na noite de domingo (3), em acidente ocorrido em um aparelho de ginástica numa academia em Sapiranga, no Vale do Sinos, prossegue internada no Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. Conforme a instituição hospitalar, sua condição de saúde é estável.