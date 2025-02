Mãe de piloto gaúcho que morreu em queda de avião em São Paulo faz homenagem nas redes sociais

Pouco mais de um dia depois do acidente aéreo que vitimou o piloto Gustavo Carneiro Medeiros , sua mãe, Jane Medeiros, usou as redes sociais para se manifestar sobre a perda. A homenagem foi feita por volta das 15h deste sábado (8).

Em um story no Instagram, a mãe da vítima publicou uma imagem ilustrada de um piloto, envolto por asas. Junto da ilustração, há os dizeres: "Pilots never die. They just fly higher", o que em português significa "Os pilotos nunca morrem. Eles apenas voam mais alto".