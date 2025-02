Liliana Syrkis, estilista sobrevivente do Holocausto, morre aos 101 anos

A estilista polonesa Liliana Syrkis faleceu no dia 13 de fevereiro, aos 101 anos, em sua residência no Rio de Janeiro . A morte foi confirmada pela organização para preservação ambiental criada pelo filho, Alfredo. A causa da morte não foi divulgada.

Aos 16 anos, Lila, como era chamada, viu sua vida mudar drasticamente com o início perseguição nazista que gerou o Holocausto. Ela, a mãe e a irmã, de seis anos, foram deportadas para a Sibéria, na Rússia, onde ficaram quase sete anos mantidas como prisioneiras. Lá, seu pai, Alfred Binensztok, dentista do exército polonês, foi assassinado em 1940.

Vinda ao Brasil

Um tio que já vivia no Brasil tentou ajudá-las, mas as restrições do governo Vargas dificultaram a imigração. É o que conta a estilista em sua autobiografia Lila. Enquanto aguardavam o visto, viveram quase um ano em Estocolmo, Suécia, onde Lila aprendeu a costurar. Conseguiram entrar no Brasil apenas com a ajuda de um padre sueco, que forneceu certidões afirmando que as judias eram católicas.