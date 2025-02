Justiça condena jovem que enviou áudios com conteúdo racista ao descrever falsa blitz da BM 

As falas, no entendimento da Justiça, ainda que o fato nunca tenha ocorrido, ofenderam a coletividade de pessoas de uma determinada raça, etnia, cor ou origem, no caso, as pessoas que se entendem negras. A condenação foi de dois anos de prisão em regime aberto , substituída por duas penas de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e multa com o pagamento de 10 salários-mínimos. A defesa de Bastos informou que vai recorrer (leia a nota abaixo).

— No momento em que o sujeito externa seu pensamento com palavras de cunho racista (sem considerar as de cunho machista e gordofóbico), destilando o seu desprezo e preconceito com relação a pessoas negras; quando se irresigna com o fato de uma mulher negra ocupar um cargo na Brigada Militar, justamente por ser negra (ainda que em uma situação hipotética); quando verbaliza que "essa raça é desgraçada", da qual tem nojo, e que, inclusive, "tem pavor de negro" com "ônibus fedendo a preto, macaco do caralho" - ele extrapola o seu direito (de liberdade de expressão) e incorre no crime de racismo — diz a sentença.