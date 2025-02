Jornalista Márcio Ehrlich morre aos 74 anos

O jornalista Márcio Ehrlich morreu na manhã de segunda-feira (24), no Rio de Janeiro. Ele foi editor e criador do Janela Publicitária, portal dedicado à cobertura do mercado publicitário. Em notícia publicada no site, a causa da morte foi confirmada como choque séptico e falência de múltiplos órgãos. Ele deixa a mulher, Renata, dois filhos, e um neto.