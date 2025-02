Jornalista e professor Dênis de Moraes morre aos 69 anos

O jornalista e professor Dênis de Moraes morreu aos 69 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi cremado na tarde do dia 7 de fevereiro, no Cemitério do Caju, na região portuária. A causa e a data da morte não foram informadas. O intelectual foi autor, coautor e organizador de vários livros no país e no exterior. Os mais recentes foram A esquerda e o golpe de 1964 e Sartre e a imprensa.