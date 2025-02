Incêndio no interior de Triunfo já atingiu 70 hectares de vegetação

Um incêndio de grandes proporções já queimou cerca de 70 hectares no Horto Floresta Renner, localizado na comunidade de Barreto, em Triunfo . Até as 23h deste domingo (9), a linha de fogo se estendia por cerca de 2 quilômetros. Ainda sem confirmação do que causou as chamas, já se sabe que o início foi na Rua Porto Alegre.

Equipes do corpo de bombeiros de Triunfo e São Leopoldo, com apoio da brigada de incêndio da CMPC e de equipes da prefeitura e Defesa Civil, atuam no local desde as 16h, quando foram acionados pela primeira vez. Além dos caminhões, os bombeiros utilizam helicópteros para combater as chamas, enquanto o município dá apoio com retroescavadeira.