Homem morre após entrar no canal da barra do Rio Tramandaí; vítima teve parada cardiorrespiratória 

Um homem de 44 anos morreu após entrar na água do Rio Tramandaí junto de um amigo, às 6h30min deste domingo (9), em Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Conforme o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a vítima teria sido arrastada pelas ondas do canal da barra do rio, em ponto situado entre as guaritas 136 e 137.

Não havia guarda-vidas no local, considerado bastante perigoso e com bandeira preta, em função do fato ter acontecido antes do começo do expediente dos profissionais, às 8h.

— Veio uma excursão em um ônibus de Santa Cruz do Sul. Duas pessoas acabaram entrando no mar ali e, segundo informações do que conseguiu sair, teriam ingerido bebida alcoólica. Ele foi arrastado pela correnteza do Rio Tramandaí — explica o comandante Remisio Schnell Wilms, das 3ª e 4ª Companhias de Guarda-Vidas do Litoral Norte.

Leia Mais Barco de pesca com cinco tripulantes afunda na entrada da Barra em Imbé; todos foram resgatados

Os bombeiros foram acionados para o resgate. Foi utilizada moto aquática na operação. O homem, que entrou inclusive de tênis na água, foi localizado cerca de uma hora após ingressar no mar.

Com quadro de parada cardiorrespiratória, foi conduzido até a faixa de areia, onde recebeu as manobras de animação. Em seguida, foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento no Hospital Tramandaí, onde veio a óbito.