Homem é multado e expulso de Fernando de Noronha após pichar pedras e placas

Um homem foi detido e multado em R$ 10 mil no domingo (16) após pichar pedras e placas de sinalização em Fernando de Noronha , arquipélago pertencente ao Estado de Pernambuco. Seu nome não foi divulgado pelas autoridades.

Segundo a Polícia Militar pernambucana, nos últimos dias um guia turístico que trabalha em Fernando de Noronha notou pichações em rochas vulcânicas da Praia do Bode e em placas de sinalização. Ele decidiu tentar descobrir quem era o autor dos atos de vandalismo. No domingo, ele se reuniu com dois amigos e começaram a pesquisar a autoria.