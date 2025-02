Governo do RS definirá até o fim do ano terrenos vulneráveis a enchentes que serão interditados

O estudo que definirá os limites de utilização será feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por meio de um projeto chamado RIOs — contratado no inicio de fevereiro pelo governo do Estado.

Missão na Holanda

A secretária integra a missão conjunta do governo e da prefeitura de Porto Alegre que está na Holanda em busca de soluções para as cheias no RS. Nesta sexta, as comitivas conheceram os conceitos gerais da gestão das águas pelos Países Baixos (nome oficial da Holanda).