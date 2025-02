Fogo é controlado no Morro das Antenas em Rolante, no Vale do Paranhana

O incêndio florestal que atingiu o Morro das Antenas em Rolante , no Vale do Paranhana foi controlado às 2h desta terça-feira (11).

Desde as 13h desta segunda-feira (10) 16 bombeiros voluntários do município e de Riozinho, cidade vizinha, atuavam para controlar as chamas, buscando impedir que o fogo atingisse casas dos bairros Farias e Piccadilly, localidades próximas ao foco de incêndio.

Antenas de celular e internet da região ficam no topo do morro e preocupavam os bombeiros , pois equipamentos como baterias e outros componentes eletrônicos poderiam explodir.

A região é de difícil acesso. Os três caminhões utilizados para o transporte de água na ocorrência não conseguiram se aproximar das chamas. Por isso, o trabalho foi realizado com mangueiras e de forma manual, com abafamento do fogo e sopradores. As causas do incêndio ainda não foram apuradas.