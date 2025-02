Emoção e homenagens marcam velórios dos gaúchos que morreram em acidente aéreo em São Paulo

Gustavo Carneiro Medeiros (E) e Márcio Louzada Carpena (D) morreram no acidente. Arquivo Pessoal / Reprodução

Ocorrem neste domingo (9) as cerimônias de despedida dos gaúchos que morreram no acidente aéreo ocorrido em São Paulo na manhã da última sexta-feira (7). Os corpos das vítimas foram trazidos de volta ao Rio Grande do Sul durante a noite de sábado (8), após liberação do Instituto-Médico Legal (IML) paulista.

O velório do piloto Gustavo Medeiros, 44 anos, ocorre no Angelus Memorial e Crematório, em Porto Alegre. A cerimônia teve início às 9h30min e tem previsão de encerramento às 14h.

A cerimônia foi reservada apenas a amigos e familiares de Gustavo, que estavam muito emocionados. Diversas coroas de flores foram enviadas por amigos, colegas e pela companhia aérea Azul, onde o piloto trabalhou por cerca de uma década.

Velório do piloto foi restrito para amigos e familiares. Mathias Boni / Agencia RBS

Já o velório do advogado Márcio Carpena, 49, ocorre no Crematório Metropolitano de Porto Alegre, entre 10h30min e 19h. A cerimônia também foi fechada para amigos e familiares de Márcio, que ainda estavam muito abalados em razão do acidente.

Diversas turmas de ex-alunos do advogado, assim como escritórios de advocacia e instituições de ensino, também enviaram coroas de flores para o velório.

O acidente

A aeronave, um King Air F90, com capacidade para oito passageiros, havia decolado do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, por volta das 7h15min de sexta-feira, com destino a Porto Alegre. A queda ocorreu por volta das 7h20min, na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Após derrubar um poste e colidir em um ônibus, a aeronave explodiu. Os dois ocupantes morreram e seis pessoas que estavam no ponto de ônibus ficaram feridas, incluindo uma idosa. Um motociclista que estava no local também se machucou — os sete tiveram ferimentos leves.

Investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), trabalham na apuração dos fatores que podem ter ocasionado a queda.

Quem eram Márcio e Gustavo

O advogado Márcio Louzada Carpena, que estava a bordo da aeronave e era um dos proprietários, era professor licenciado da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e atuou na Escola da Magistratura do Brasil (Ajuris). Ele também era sócio da Carpena Advogados, que tem sede na zona sul de Porto Alegre.

Carpena foi presidente da Academia Brasileira de Direito Processual Civil entre 2003 e 2009. Além de professor e advogado, ele atuava como palestrante em congressos, seminários e colóquios no Brasil e no Exterior, segundo as informações do site profissional dele.

O advogado era natural de Porto Alegre, tinha um relacionamento com a biomédica Francieli Pedrotti Rozales e é pai três filhos, um menino e duas meninas.

Já Gustavo Carneiro Medeiros era o piloto do avião. Natural de Porto Alegre, cidade onde também morava, Medeiros se formou em duas graduações na PUCRS: Ciências Aeronáuticas, em 2002, e Administração de Empresas, em 2006.

Antes de ser piloto particular, ele atuou entre 2011 e 2021 na companhia aérea Azul. O perfil no LinkedIn dele indica um total de 3.819 horas de voo como copiloto do modelo Embraer 190, além de 1.912 horas como comandante de aeronaves ATR, utilizadas em transporte regional.