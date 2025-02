Em 24 horas, oito alunos passam mal devido ao calor em escola de Santa Maria

Três alunos do Colégio Estadual Manuel Ribas passaram mal na manhã desta terça-feira (25) por conta do calor que faz em Santa Maria. Outros cinco tiveram sintomas de queda de pressão e tontura na tarde de segunda-feira (24), quando a cidade registrou temperatura de 36,4ºC. Uma adolescente precisou ser encaminhada para a UPA da cidade.

O colégio conhecido como Maneco é um dos maiores e mais tradicionais da cidade, localizado no Centro, atendendo mais de 800 alunos nos três anos no Ensino Médio.

As salas sem os aparelhos ficaram com ventiladores. Algumas turmas foram realocadas para o Salão Nobre da escola e para o Laboratório de Robótica, pois os espaços também tem ar-condicionado funcionando.

Secretaria mantém aulas durante onda de calor

Nesta terça, a secretária da Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, anunciou a manutenção das aulas nas escolas da rede estadual, mesmo com a previsão de temperaturas elevadas durante a terceira onda no Estado.