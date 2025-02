Égua é amarrada ao para-choque de carro e arrastada em estrada de São Leopoldo

O animal , de aproximadamente dois anos, apresentava ferimentos graves no olho e no corpo.

Um funcionário da Secretaria Municipal de Proteção Animal (Sempa) de São Leopoldo, no Vale do Sinos, afirma ter flagrado um caso de maus-tratos a uma égua. O animal teria sido arrastado por um carro na Estrada do Socorro, no bairro Arroio da Manteiga.