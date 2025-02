Dois irmãos, de cinco e sete anos anos, foram encontrados mortos na madrugada da quinta-feira (6) dentro de uma residência no bairro Valéria, em Salvador, na Bahia .

A suspeita é de que as crianças tenham sido vítimas de envenenamento após consumirem uma gelatina preparada pela mãe. Identificada como Iasmin, a mulher de 23 anos também passou mal e segue internada em estado grave no Hospital do Subúrbio, segundo o g1.