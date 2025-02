Corsan tem 30 dias para resolver falta de água frequente em Santa Maria

A Corsan recebeu um prazo de 30 dias para apresentar um plano de ação com objetivo de reduzir as frequentes interrupções de abastecimento de água em Santa Maria. A definição foi dada pelo Ministério Público nesta sexta-feira (7) após uma reunião com a concessionária, que contou também com representantes da prefeitura e do Procon.

No mês de janeiro, foram registrados inúmeros problemas, em todas as regiões da cidade. Em pelo menos 11 dos 31 dias do mês o município teve registro de desabastecimento. O MP relacionou 28 localidades, entre bairros, vilas, distritos e residenciais, como os mais atingidos pela falta de água no primeiro mês de 2025.

No relatório, a Corsan deverá trazer informações como diagnóstico de materiais obsoletos ou desgastados, áreas com problema histórico de rompimento, cronograma de intervenções preventivas e corretivas, descrição dos procedimentos adotados em substituições, reparos e reforços das tubulações e detalhamento dos recursos financeiros a serem usados no plano.

O objetivo de cada informação é esclarecer prazos para resolução dos problemas, organizar prioridades para áreas de maior risco, minimizar impacto aos usuários e seguir as obrigações contratuais e legais da Corsan.

Na mesma reunião, ficou definido que a prefeitura de Santa Maria deve acompanhar o cumprimento do cronograma apresentado e avaliar se o plano de ação é suficiente. Caberá também definir sanções para caso de descumprimento do contrato.