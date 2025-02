Corpos de gaúchos que morreram em queda de avião em SP devem chegar neste sábado ao RS

Gustavo Carneiro Medeiros (E) e Márcio Louzada Carpena (D) morreram no acidente. Arquivo Pessoal / Reprodução

Os corpos dos dois gaúchos que morreram após avião cair em São Paulo na sexta-feira (7) devem chegar ao Rio Grande do Sul na noite deste sábado (8). A previsão é de que os corpos de Gustavo Carneiro Medeiros, piloto da aeronave, e do advogado Márcio Louzada Carpena, proprietário do avião, cheguem ao Estado às 22h30min.

Segundo informações de familiares, os corpos devem ser trazidos juntos, mas as despedidas ocorrerão em cerimônias separadas. O velório do piloto está previsto para ocorrer no domingo (9), às 10h, em Porto Alegre, com local ainda a ser definido. As homenagens ao advogado gaúcho ainda estão sendo definidas.

A aeronave, um King Air F90, com capacidade para oito passageiros, havia decolado do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, por volta das 7h15min de sexta-feira (7), com destino a Porto Alegre. A queda ocorreu por volta das 7h20min, na Avenida Marquês de São Vicente, no bairro Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Após derrubar um poste e colidir em um ônibus, a aeronave explodiu. Os dois ocupantes morreram e seis pessoas que estavam no ponto de ônibus ficaram feridas, incluindo uma idosa. Um motociclista que estava no local também se machucou — os sete tiveram ferimentos leves.

Investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), trabalham na apuração dos fatores que podem ter ocasionado a queda.

Quem eram as vítimas

O advogado Márcio Louzada Carpena, que estava a bordo da aeronave e era um dos proprietários, é professor licenciado da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e atuou na Escola da Magistratura do Brasil (Ajuris). Ele também é sócio da Carpena Advogados, que tem sede na zona sul de Porto Alegre.

Carpena foi presidente da Academia Brasileira de Direito Processual Civil entre 2003 e 2009. Além de professor e advogado, ele atua como palestrante em congressos, seminários e colóquios no Brasil e no Exterior, segundo as informações do site profissional dele.

O advogado é natural de Porto Alegre, tem um relacionamento com a biomédica Francieli Pedrotti Rozales e é pai três filhos, um menino e duas meninas.

Piloto deixa esposa grávida

Gustavo Carneiro Medeiros era o piloto do avião. Natural de Porto Alegre, cidade onde também morava, Medeiros se formou em duas graduações na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS): Ciências Aeronáuticas, em 2002, e Administração de Empresas, em 2006.

Gustavo deixa um filho do primeiro casamento. A atual esposa está grávida de uma menina.