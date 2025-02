Conversas Cruzadas: ondas de calor pioram a saúde? Como se proteger do clima extremo?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a médica dermatologista do Hospital Moinhos de Vento e especialista em oncologia cutânea, Sabrina Sanvido, e a biomédica, pesquisadora e embaixadora da WWF Brasil, Mellanie Fontes-Dutra, para debater se ondas de calor pioram a saúde e como se proteger do clima extremo.