Conversas Cruzadas: o que fazer para reverter o esvaziamento de lojas no centro de Porto Alegre?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o empresário e diretor do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre (Sindha), Edemir Simonetti, o professor do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, Eber Marzulo, o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores, e o corretor de imóveis e fundador da Recons, Kleber Sobrinho, sobre as lojas vazias no centro de Porto Alegre e o que é possível fazer para mudar esse cenário.