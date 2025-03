Conversas Cruzadas: o que esperar dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Porto Alegre? 

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o assessor da Secretaria da Cultura de Porto Alegre, Clovis André, o colunista de samba e Carnaval do Diário Gaúcho, Alexandre Rodrigues, o presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre (UESPA), Cleber Tavares, e a presidente da União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (UECGAPA), Kelly Ramos, para debater o que esperar dos desfiles das escolas de samba de Porto Alegre no Carnaval 2025.