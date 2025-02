Conversas Cruzadas: nimesulida é perigosa? Remédio é proibido em diversos países

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF-RS), Giovana Ranquetat, a médica gastroenterologista e conselheira do Cremers, Carine Leite, a coordenadora do Serviço de Gerenciamento Epidemiológico e de Risco (SEGER) e Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Ernesto Dornelles, ⁠Cinthia Vieira, e o chefe do Serviço de Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ⁠Charles Lubianca Kohem, para debater se a nimesulida, remédio proibido em diversos países, é perigosa.