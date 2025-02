Conversas Cruzadas: existe injúria racial contra brancos?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Eduardo Rosa recebe a advogada criminal e antidiscriminatória, mestranda em Ciências Criminais na PUCRS; diretora-executiva do Instituto Caminho - Raça e Acesso à Justiça, Eduarda Garcia, e o professor, doutor em Filosofia do Direito pela Universidad Autónoma de Madrid e mestre em Direito pela UFRGS, Pedro Moreira, para debater se existe injúria racial contra brancos após STJ negar crime de "racismo reverso".