Conversas Cruzadas: avanço da extrema direita na Alemanha preocupa o mundo?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a professora do Programa de Pós Graduação em Ciência Política da UFRGS, Silvana Krause, e o cientista político e gerente acadêmico na Estácio Porto Alegre, Marcos Paulo dos Reis Quadros, para debater se o avanço da extrema direita na Alemanha deve preocupar o resto do mundo.