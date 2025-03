Confira a agenda de cursos e eventos sobre ESG

RS prepara Conferência do Meio Ambiente

A 5 ª Conferência Estadual do Meio Ambiente acontece nos dias 11 e 12 de março , em Porto Alegre. O local do evento ainda não foi anunciado.

Outras informações podem ser obtidas no site da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura.

Evento nacional

Feevale oferece formação executiva

A Feevale está com inscrições abertas até 7 de março para a Formação Executiva ESG.

Trata-se de um curso de curta duração (80 horas), com conteúdo disponível em plataforma online, de 11 de março a 12 de maio .

O objetivo é que os participantes desenvolvam as competências necessárias para conduzir organizações a partir das práticas de ESG, de forma sustentável e inovadora.

As inscrições podem ser feitas pelo site up.feevale.br , mesmo endereço onde estão disponíveis informações como o investimento e o programa do curso.

Cursos de curta duração a distância

O Instituto Federal Rio Grande do Sul ( IFRS ) oferece diversos cursos a distância de curta duração ligados ao tema ESG para este primeiro semestre de 2025.

PUCRS tem pós em ESG e Reputação

A PUCRS está com inscrições abertas para a pós-graduação “ESG e reputação: da estratégia à implantação”.

Capital sedia evento do setor elétrico

Porto Alegre irá sediar, nos dias 11 e 12 de março, o Circuito Nacional do Setor Elétrico, um dos eventos mais importantes do segmento no país.