Como será investigada a queda de avião que deixou dois mortos em SP 

O avião é um King Air F90, com capacidade para oito passageiros. NELSON ALMEIDA / AFP

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai investigar a queda do avião de pequeno porte que ocorreu na manhã desta sexta-feira (7) na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. A aeronave, um King Air F90, com capacidade para oito passageiros, derrubou um poste antes de colidir em um ônibus e explodir. Restos de combustível se espalharam sobre um ônibus que estava na via e pegou fogo.

O piloto Gustavo Medeiros e o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena, que estavam na aeronave, morreram no acidente. Seis feridos estavam no ponto de ônibus, incluindo uma idosa. Um motociclista que estava no local também se machucou – os sete tiveram ferimentos leves e foram atendidos.

A apuração acerca da queda será conduzida por investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que fica na capital paulista.

Conforme o órgão, na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por profissionais qualificados e credenciados, que realizam os seguintes passos:

Coleta e confirmação de dados;

Preservação dos elementos;

Verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave;

Levantamento de outras informações necessárias à investigação.

A Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos geralmente é composta por três profissionais. Em casos mais complexos, a Comissão pode ser formada por diversos especialistas, como pilotos, engenheiros, psicólogos, controladores de tráfego aéreo e mecânicos.

A investigação tem o propósito de prevenir novos acidentes. Para isso, são reunidas e analisadas informações que possibilitem a compreensão dos fatores que contribuíram para a ocorrência. O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) ressalta que não trabalha com "causa" de acidente, mas com fatores contribuintes.

O Sipaer explica que "causa" se refere a um fator que se sobressai, que seja preponderante, e a investigação do órgão não elege um fator como o principal. “Ao contrário, trabalha com uma série de fatores contribuintes que possuem o mesmo grau de influência para a culminância do acidente”.

A função da investigação do Cenipa é a prevenção de novas ocorrências e melhoria da segurança de voo. Se houver algum fator criminal ou com alguma implicação judicial, isso fica a cargo das autoridades policiais.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo enviou uma nota na qual lamenta as mortes dos tripulantes da aeronave. Segundo o texto "a ocorrência está sendo registrada no 23° DP (Perdizes)" e "as polícias atuam em conjunto com os órgãos competentes para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido".

