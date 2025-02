Como se destacar no mercado de trabalho

Thaís Garziera é sócia de uma consultoria especializada em recrutamento e contratação de talentos. Thaís Garziera / Arquivo Pessoal

Em um mundo em constante transformação, as mudanças que impactam, entre tanto setores, o mercado de trabalho exigem adaptação, aprendizado contínuo e habilidades multidisciplinares de quem almeja se destacar em um cenário cada vez mais competitivo.

Enquanto algumas características profissionais seguem valorizadas, como sólida formação e conhecimento na área, outras competências são cada vez mais buscadas, como familiaridade com novas tecnologias.

A psicóloga Thaís Garziera atuou por mais de uma década em departamentos de Recursos Humanos de grandes empresas, e hoje é sócia de uma consultoria especializada em recrutamento e contratação. Ao Retoma RS, ela aponta práticas que podem ser aliadas de profissionais que querem se diferenciar.

Compreender a carreira

As pessoas precisam planejar suas carreiras e compreendê-las como individuais. A carreira deve sempre ser pensada na perspectiva do profissional, e não da empresa, mesmo que o colaborador esteja há muitos anos trabalhando em um local. Esse tipo de autoconhecimento chama atenção no mercado, que analisa como as características e a experiência individual do profissional podem agregar a novos empregadores.

Conhecer o mercado

É fundamental que os profissionais tenham um conhecimento profundo sobre a sua área e sobre as principais empresas atuantes. Em processos seletivos, é essencial que os candidatos demonstrem domínio das informações sobre a companhia entrevistadora. Além disso, saber traçar cenários sobre o seu setor contribui para a valorização do profissional.

Investir em formação superior

Apesar de um número crescente de pessoas abrindo mão da graduação, a formação superior ainda é valorizada no mercado. Se dois candidatos com competências similares são examinados, mas só um tem formação superior, a decisão penderá para este. A formação superior, além de reforçar o conhecimento técnico, agrega diferenciais, como estar em contato com outros profissionais da área, networking e experiência em trabalhos em equipe.

Complementar capacidades

Além da graduação, há diversas outras formas de profissionais complementarem capacidades. Existem opções de cursos técnicos, workshops, cursos de idiomas, entre outros, que cumprem esse papel de qualificação, muitas vezes de forma gratuita, em aplicativos. Um profissional que se mantém estudando demonstra maior comprometimento com a carreira.

Trabalhar o relacionamento interpessoal

O mercado tem valorizado profissionais que desenvolvam bom relacionamento com os outros colaboradores. É importante ter autonomia e capacidade de buscar soluções, mas também saber trabalhar de forma colaborativa e contribuir para gerar um clima agradável no ambiente de trabalho, o que é valorizado pela gestão de pessoas. Profissionais com dificuldades de relação, mesmo competentes, têm se tornado dispensáveis.

