CNJ aplica pena de censura a juíza que tentou impedir menina de 11 anos de realizar aborto legal em Santa Catarina

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu, de forma unânime, na terça-feira (18) aplicar pena de censura à magistrada Joana Ribeiro, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) , pela conduta ao impedir uma menina de 11 anos de fazer aborto após estupro , em 2022.

O relator do caso, o conselheiro Bandeira de Mello, disse que Joana "atuou de maneira incompatível com o dever de imparcialidade e urbanidade no caso e desvirtuou a finalidade da audiência".