Chuva deixa mortos, causa deslizamentos e alaga ruas em Recife e Região Metropolitana

Duas mortes foram confirmadas na manhã desta quinta-feira (6) pelo prefeito de Recife, João Campos (PSB). As vítimas morreram após o deslizamento de uma barreira no bairro Passarinho, na zona norte da capital pernambucana.

Conforme a CNN Brasil , outras três mortes ocorreram na quarta-feira (5). Um homem teria morrido eletrocutado em uma área alagada na Rua Dom Bosco, no bairro Boa Vista, no centro da cidade.

Os corpos de outras duas vítimas foram resgatados pelos bombeiros, no bairro Estância, em Recife, e outro no município de Camaragibe , na Região Metropolitana.

"Alerta máximo"

"O Centro de Operações do Recife (COP) renova o Alerta Máximo e reforça a necessidade de manter os cuidados e ficar em local seguro. Caso não seja possível, a orientação é procurar o abrigo mais próximo oferecido pela Prefeitura do Recife", diz trecho do alerta compartilhado nas redes sociais do executivo.