Cai para 72 mil o número de pontos sem luz no Estado após temporal

Desabastecimento afeta clientes de municípios da Região Metropolitana, do Litoral Norte e do Vale do Sinos. Não há previsão para a retomada total do fornecimento de energia

17/02/2025 - 18h29min