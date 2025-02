"Buscamos trabalhar a escuta ativa para estabelecer uma nova governança", destaca superintendente de gestão de pessoas da Unimed-POA

Liliane Geist Rodrigues é superintendente de gestão de pessoas da Unimed Porto Alegre. Unimed Porto Alegre / Divulgação

Atrás de melhores resultados em governança, a Unimed Porto Alegre adotou, em 2023, a campanha "O Clima é Nosso, vamos juntos?", buscando fomentar o engajamento dos colaboradores. A estratégia é sustentada por pilares como aplicação de pesquisas, monitoramento de resultados, programas customizados, planos de ação e comunicação.

A superintendente de gestão de pessoas Liliane Geist Rodrigues conta detalhes das ações, que contribuíram para a instituição ser eleita a sétima melhor para trabalhar no Estado e que resultaram no prêmio Top Ser Humano 2024, concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul.

Quais eram os objetivos dessa estratégia?

Começamos a olhar mais para governança a partir do desconforto com resultados anteriores e da vontade de promover um lugar de trabalho excelente. Os colaboradores precisam estar no centro do processo, todos podem contribuir com suas percepções, para que sejam protagonistas nessa construção. Em 2023, implementamos a campanha, para atingir esse lugar excelente para se trabalhar, qualificar nossa gestão de pessoas e investir em ações que contribuam para o bem-estar de todos.

Como funciona na prática?

É embasada em cinco pilares: aplicação de pesquisas, monitoramento de resultados, programas customizados, planos de ação e comunicação. A pesquisa Great Place to Work é anual, medindo a qualidade do ambiente de trabalho, e há uma pesquisa de clima mensal, cujos resultados são analisados para elaboração das ações. Já foram realizadas mais de 200 ações, e cada área define suas demandas. Os resultados coletados são compartilhados, com detalhamento das informações. Buscamos trabalhar a escuta ativa dos colaboradores para estabelecer uma nova governança, e essa metodologia nos propicia saber onde agir.

Quais outras ações são realizadas?

Além das pesquisas, criamos "protagonistas do clima", embaixadores que ajudam a implementar as ações, e há uma forte comunicação com os colaboradores durante as atividades. Temos um plano de ação corporativo, com ações para todos, como o painel Nosso Clima é Top, onde lideranças compartilham cases para disseminar boas práticas. Outra é o Climaflix, uma série com 10 episódios demonstrando experiências que impactam positivamente a jornada do colaborador. Além desses exemplos gerais, há as ações mais específicas das equipes, que podem ser momentos de celebração do time, melhora da comunicação, revisão de processos, cursos, entre outras.

Qual é a importância do envolvimento de lideranças e colaboradores?