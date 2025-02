Brasil teve 21 acidentes aéreos e oito vítimas fatais em 2025; confira a lista

Acidente ocorrido em São Paulo nesta sexta-feira (7) ainda não está disponível para consulta no painel do Cenipa. Nelson ALMEIDA / AFP

Em poucos dias, 2025 já acendeu um alerta para a segurança da aviação no Brasil. Ao total, 21 acidentes aéreos foram registrados. Desses, cinco deixaram oito vítimas fatais. Até as 15h30min desta sexta-feira (7), o episódio que deixou dois mortos em São Paulo ainda não havia sido documentado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), do Comando da Aeronáutica. Assim que o órgão contabilizar o acidente desta sexta, a matéria será atualizada.

O Cenipa considera como acidente toda ocorrência aeronáutica relacionada à operação de uma aeronave tripulada em que uma pessoa morre ou sofre lesão grave. Dos 21 acidentes registrados em 2025, 12 envolvem aeronaves agrícolas, cinco são de operações privadas e os outros quatro dividem-se entre aeronaves empregadas em serviços experimentais, de instrução e de táxi aéreo.

Os eventos, referentes ao mês de janeiro, foram registrados em Minas Gerais (5), São Paulo (3), Mato Grosso (3), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2), Goiás (2), Roraima (1), Santa Catarina (1) e Pará (1).

O Cenipa não conta com nenhum registro para o mês de fevereiro. Segundo a assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB), o acidente envolvendo empresário gaúcho, ocorrido nesta sexta-feira, deverá ficar disponível para consulta no painel em breve.

Acidentes aéreos fatais ocorridos no Brasil em 2025

Relembre os casos registrados neste ano:

Ubatuba (SP)

A aeronave decolou do Aeródromo Mineiros, em Mineiros (GO), com destino ao Aeródromo Estadual Gastão Madeira, Ubatuba (SP) em 9 de janeiro de 2025. Segundo o Cenipa, tratava-se de um voo privado, com um tripulante e quatro passageiros a bordo.

O documento informa que, durante o pouso, a aeronave excedeu o limite da pista e colidiu com a cerca que limitava o sítio aeroportuário. O avião parou fora da área do aeródromo. O piloto morreu, três passageiros tiveram lesões graves e um passageiro sofreu lesão considerada leve.

Americana (SP)

Na noite de 16 de janeiro, uma aeronave de modelo EC 130 B4 decolou do Aeródromo Helicidade, em São Paulo (SP), com destino ao Aeródromo Americana, em Americana (SP). O objetivo era realizar um voo privado, com um tripulante e três passageiros a bordo.

O Cenipa documentou que, durante o voo, a aeronave colidiu contra um grupo de árvores e, posteriormente, contra o solo, em uma área de clareira. Dois passageiros morreram. O piloto e o terceiro passageiro sofreram lesões graves.

Uberaba (MG)

Uma aeronave agrícola decolou da área de pouso para uso aeroagrícola na Fazenda São Lucas, em Uberaba (MG) durante a manhã de 22 de janeiro. De acordo com o Cenipa, o objetivo era realizar a aplicação de fertilizantes, com um tripulante à bordo.

O avião colidiu contra o terreno durante uma manobra. O acidente foi classificado como perda de controle. O tripulante morreu.

Canarana (MT)

Na tarde de 23 de janeiro, uma aeronave agrícola decolou da área de pouso para uso aeroagrícola da Fazenda MR, em Canarana (MT). A operação era para aplicar defensivos agrícolas e contava com um tripulante a bordo.

O Cenipa descreve que, durante a aplicação, a aeronave colidiu contra uma antena e seus cabos de sustentação, prosseguindo de forma brusca até o solo. O piloto faleceu.

Cruzília (MG)

O último acidente do mês de janeiro ocorreu na noite do dia 27. A aeronave decolou da Fazenda Bom Retiro, em Cruzília (MG), com um tripulante e dois passageiros a bordo. O Cenipa pontua que a intenção era realizar um voo local de reconhecimento de área a ser pulverizada.

Durante o retorno, a aeronave colidiu contra o terreno. Todos que estavam a bordo morreram.

Acidentes aéreos ocorridos no Rio Grande do Sul em 2025

Somente neste ano, o Rio Grande do Sul registrou dois acidentes aéreos: um em Santo Ângelo, nas Missões, e outro em Montenegro, no Vale do Caí. Nenhuma das ocorrências contou com vítimas fatais. No mesmo período do ano passado, o Estado registrou três acidentes, todos sem vítimas.

O primeiro ocorreu na noite de 7 de janeiro, quando uma aeronave do modelo SR22 decolou do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com destino ao aeródromo Santo Ângelo, em Santo Ângelo para realizar um voo privado, com um tripulante abordo.

Segundo o Cenipa, durante a aproximação para pouso, o piloto relatou uma perda de potência abrupta e realizou um pouso de emergência em uma plantação de milho. O tripulante saiu ileso.

No dia 11 de janeiro, um avião de pequeno porte sofreu um acidente durante um voo de instrução em Montenegro. O Cenipa descreveu que a aeronave, sendo rebocada, decolou do aeródromo Hélio Alves de Oliveira, localizado na cidade, e, com cerca de um minuto de voo, o cabo de reboque foi desconectado.

Durante o retorno à pista, a aeronave rebocada perdeu o controle e colidiu contra o solo. O instrutor, Carlos Eduardo Müller, 54 anos, e um aluno de 59, que estavam a bordo, não se feriram.

No final de 2024, o Rio Grande do Sul registrou um acidente aéreo com 10 mortos e 17 feridos. No dia 22 de dezembro, um avião caiu na região da Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, em Gramado, após decolar por volta das 9h15min em Canela, com destino a Jundiaí (SP).