Bombeiros localizam fêmur com prótese em área de buscas por vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais

Rompimento de barragem provocou 270 mortes no município mineiro em janeiro de 2019.

Bombeiros de Minas Gerais encontraram segmentos corpóreos em área de buscas por vítimas do rompimento da barragem da Vale na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Os materiais, localizados na manhã desta quinta-feira (6), incluem um fêmur com prótese e um couro cabeludo, que podem ser de uma das três pessoas ainda desaparecidas.