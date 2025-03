Avion Express recebe autorização da Anac para operar no Brasil

Ainda não há informações sobre as rotas em que a Avion Express Brasil vai atuar. Avion Express/Avia Solutions Group / Reprodução

A Avion Express Brasil obteve o Certificado de Operador de Aéreo (COA) junto à Agência Nacional de Aviação (Anac) e está autorizada a operar voos comerciais no país. A companhia aérea integra a Avia Solutions Group, empresa de origem lituana que mantém sede em Dublin, na Irlanda.

"Com a aprovação em vigor, a Avion Express Brasil está pronto para iniciar as operações comerciais no primeiro trimestre de 2025", diz trecho da nota divulgada pela Avia nesta sexta-feira (28). A autorização da Anac foi concedida na quinta-feira (27). Ainda não há informações sobre as rotas que serão atendidas pela empresa.

A portaria permite que a Avion Express Brasil opere voos comerciais com o fornecimento de aeronaves, tripulação, manutenção e seguro, sistema mundialmente conhecido como ACMI. O formato é pioneiro no país.

Com este modelo oferecido pela Avion, o operador aéreo que contratar a empresa ficará encarregado apenas de comercializar as passagens e cobrir custos operacionais — como combustíveis e taxas da aviação.

"A Avion Express Brasil AOC representa um passo significativo para as soluções da ACMI, uma vez que abre um novo mercado e introduz soluções inovadoras para gestão de capacidade para as companhias aéreas. Com o setor de aviação experimentando mudanças cíclicas de demanda, nossas soluções ACMI fornecerão às companhias aéreas brasileiras a flexibilidade de que precisam para otimizar suas operações. Estamos confiantes de que nossos serviços ajudarão a preencher as lacunas de capacidade, mantendo os mais altos padrões de eficiência e confiabilidade", explica a nota da empresa.

Planejamento

Com a autorização, o objetivo da Avion Express Brasil é iniciar a oferecer voos comerciais no país no fim de março deste ano. Inicialmente, a frota da companhia aérea contará com 10 Airbus A320. No entanto, o intuito é expandir ainda mais a atuação até 2028.