Avião faz pouso de "barriga" em aeroporto de Sorocaba, interior de SP

Aeronave teve problema no trem de pouso e precisou aterrissar de "barriga".

Um avião realizou um "pouso de barriga" no Aeroporto Estadual de Sorocaba (SP) na manhã desta segunda-feira (10). Conforme informações do portal g1 , ninguém ficou ferido.

A aeronave particular, um Twin Commander turboélice , modelo 690D, fabricado em 1985, aterrissou às 8h53min . Durante a manobra, apresentou problemas no trem de pouso.

O voo havia partido de Maringá, no Paraná, com destino a Sorocaba, no interior de São Paulo. Quatro pessoas estavam na aeronave.